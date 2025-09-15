Защитник «Салавата Юлаева» Комаров высказался о втором поражении от «Автомобилиста»

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Второй матч «Автомобилист» сильнее. Что не так?
– Надо выполнять тренерское задание и меньше удаляться. Плюс забивать моменты «пять на пять» и реализовывать большинство.
– Во втором периоде играли вторым номером, почему?
– Соперник пользовался нашими ошибками. Нам было необходимо использовать глубину в атаке, быть ответственнее в каждой смене и внимательнее на синей линии.
– Сегодня у вас состоялась драка с Никитой Трямкиным. Были ли сомнения перед стычкой, всё-таки защитник «Автомобилиста» крупный игрок…
– Чем больше шкаф, тем громче падает. Так что если надо заступиться за партнёра, то я всегда готов, — приводит слова Комарова пресс-служба «Салавата Юлаева».
