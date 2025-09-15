Овечкин представил третий комплект формы «Вашингтона» на сезон-2025/2026

«Вашингтон Кэпиталз» показал третью игровую форму на сезон-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. В презентации приняли участие капитан команды российский нападающий Александр Овечкин и альтернативные капитаны защитник Джон Карлсон и форвард Том Уилсон.

На форме изображен пикирующий орёл. «Логотип символизирует скорость, силу и доминирование», — говорится на сайте клуба. Отмечается, что новая форма отдаёт дань уважения разным эпохам в истории «Кэпиталз».

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В прошедшем сезоне «Вашингтон» дошёл до четвертьфинала Кубка Стэнли, где проиграл «Каролине Харрикейнз» в серии из пяти матчей.

Сезон-2025/2026 «Кэпиталз» начнут игрой с «Бостон Брюинз» 9 октября.