Овечкин представил третий комплект формы «Вашингтона» на сезон-2025/2026

«Вашингтон Кэпиталз» показал третью игровую форму на сезон-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. В презентации приняли участие капитан команды российский нападающий Александр Овечкин и альтернативные капитаны защитник Джон Карлсон и форвард Том Уилсон.
На форме изображен пикирующий орёл. «Логотип символизирует скорость, силу и доминирование», — говорится на сайте клуба. Отмечается, что новая форма отдаёт дань уважения разным эпохам в истории «Кэпиталз».
Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»
В прошедшем сезоне «Вашингтон» дошёл до четвертьфинала Кубка Стэнли, где проиграл «Каролине Харрикейнз» в серии из пяти матчей.
Сезон-2025/2026 «Кэпиталз» начнут игрой с «Бостон Брюинз» 9 октября.