Хоккей

«Главное, что мы одна команда». Джордан Уил — о поражении «Динамо» от «Барыса»

«Главное, что мы одна команда». Джордан Уил — о поражении «Динамо» от «Барыса»
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил после поражения от «Барыса» (5:2) рассказал, чего не хватило бело-голубым в этом матче.

15 сентября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Классон, Мамин) – 00:40 (5x5)     1:1 Шайхмедденов (Омирбеков, Савицкий) – 24:29 (5x4)     2:1 Колесников (Уолш, Веккионе) – 37:24 (5x3)     2:2 Гусев (Броссо) – 47:00 (5x5)     3:2 Веккионе (Галимов, Уолш) – 50:38 (5x3)     4:2 Омирбеков (Веккионе) – 56:00 (5x5)     5:2 Веккионе (Бреус, Шутов) – 58:33 (en)    

— Что скажешь о сегодняшней игре? Что произошло? Как это можно исправлять?
— Это тяжело описать. Мы делаем много хороших вещей на площадке, мы работаем. Но чего-то не хватает, не знаю…

— Что сегодня было с дисциплиной? Было много удалений, формат 5 на 3, два гола в меньшинстве пропустили.
— Да, всё это было. Думаю, что некоторые моменты удалений можно было трактовать по-другому. Мы пропустили ужасные голы, которые мы не можем пропускать, если хотим выигрывать. В конце концов, мы сделали выводы и извлекли уроки из наших ошибок. Если мы хотим измениться, нам нужно быть одной командой. И возвращаться к нашей игре шаг за шагом.

— Сейчас команда возвращается в Москву, а через несколько дней летит во Владивосток. Что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию?
— Да, у нас сейчас непростая часть сезона. Много выездов, причём дальних. Это непростой отрезок, но мы должны быть все вместе и идти в одну сторону. Если вспоминать прошлый сезон, то было подобное. Но мы всегда разговаривали в команде, оставались одним целым, и у нас всё наладилось.

— Ты уже заговорил о прошлом сезоне. Можешь сравнить их?
— Мы получили опыт, но умудрились всё равно проиграть. Кажется, что всё немного повторяется. Надеюсь, мы уже прошли этот этап и скоро всё нормализуется. Хочу верить, что для этого нам потребуется меньше игр, чем в прошлом году. Сейчас нужно решать проблемы и двигаться вперёд вместе. Главное, что у нас есть цель и вместе мы — одна команда, — приводит слова Уила пресс-служба «Динамо».

«Динамо» и «Салават» потерпели новые неудачи, «Авангард» дожал минчан. Итоги дня КХЛ
