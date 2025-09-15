«Главное, что мы одна команда». Джордан Уил — о поражении «Динамо» от «Барыса»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил после поражения от «Барыса» (5:2) рассказал, чего не хватило бело-голубым в этом матче.

— Что скажешь о сегодняшней игре? Что произошло? Как это можно исправлять?

— Это тяжело описать. Мы делаем много хороших вещей на площадке, мы работаем. Но чего-то не хватает, не знаю…

— Что сегодня было с дисциплиной? Было много удалений, формат 5 на 3, два гола в меньшинстве пропустили.

— Да, всё это было. Думаю, что некоторые моменты удалений можно было трактовать по-другому. Мы пропустили ужасные голы, которые мы не можем пропускать, если хотим выигрывать. В конце концов, мы сделали выводы и извлекли уроки из наших ошибок. Если мы хотим измениться, нам нужно быть одной командой. И возвращаться к нашей игре шаг за шагом.

— Сейчас команда возвращается в Москву, а через несколько дней летит во Владивосток. Что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию?

— Да, у нас сейчас непростая часть сезона. Много выездов, причём дальних. Это непростой отрезок, но мы должны быть все вместе и идти в одну сторону. Если вспоминать прошлый сезон, то было подобное. Но мы всегда разговаривали в команде, оставались одним целым, и у нас всё наладилось.

— Ты уже заговорил о прошлом сезоне. Можешь сравнить их?

— Мы получили опыт, но умудрились всё равно проиграть. Кажется, что всё немного повторяется. Надеюсь, мы уже прошли этот этап и скоро всё нормализуется. Хочу верить, что для этого нам потребуется меньше игр, чем в прошлом году. Сейчас нужно решать проблемы и двигаться вперёд вместе. Главное, что у нас есть цель и вместе мы — одна команда, — приводит слова Уила пресс-служба «Динамо».