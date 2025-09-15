«Напоминает мне мой первый год». Овечкин — о новой форме «Вашингтона» на сезон-2025/2026

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин заявил, что новый комплект формы «столичных», которая отсылает к нескольким эпохам в истории франшизы, напоминает ему его первый год в команде.

«Она напоминает мне мой первый год [в клубе]. Хорошие деньки. Выглядит круто. Надеюсь, болельщикам понравится», — приводит слова Овечкина ESPN.

На третьем комплекте формы изображён пикирующий орёл. На сайте клуба говорится, что логотип символизирует скорость, силу и доминирование.

В прошедшем сезоне «Вашингтон» дошёл до четвертьфинала Кубка Стэнли, где проиграл «Каролине Харрикейнз» в серии из пяти матчей. Сезон-2025/2026 «Кэпиталз» начнут игрой с «Бостон Брюинз» 9 октября.