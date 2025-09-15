Сегодня, 15 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 15 сентября 2025 года:

«Амур» — «Шанхайские Драконы» — 5:4;

«Адмирал» — «Сибирь» — 2:0;

«Авангард» — «Динамо» Мн — 5:4 Б;

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 4:2;

«Барыс» — «Динамо» М — 5:2.

Отметим, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.