Результаты матчей ВХЛ на 15 сентября 2025 года

Сегодня, 15 сентября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 15 сентября 2025 года:

«Сокол» — «Буран» — 4:1;

ЦСК ВВС — «Химик» — 2:3;

ХК «Барс» — «Звезда» — 1:5;

«Динамо» СПб — «Омские Крылья» — 3:4 ОТ.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».