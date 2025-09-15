Скидки
Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 15 сентября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 15 сентября 2025 года
Сегодня, 15 сентября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 15 сентября 2025 года:

«Толпар» — «Стальные Лисы» — 2:3;
«Чайка» — «Красноярские Рыси» — 2:1 ОТ;
«Спутник» — «Снежные Барсы» — 4:2;
«Локо-76» — МХК «Молот» — 5:1;
«Ирбис» — «Сибирские Снайперы» — 3:0.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
