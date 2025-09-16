Владимир Константинов поучаствовал в презентации формы «Детройта» к 100-летию клуба

«Детройт Ред Уингз» представил форму к 100-летию клуба, сообщает пресс-служба команды.

Фото: «Детройт Ред Уингз»

«Основанная в 1926 году как одна из франшиз Оригинальной шестёрки Национальной хоккейной лиги, команда изначально называлась «Детройт Кугарз», затем «Детройт Фэлконс», а в 1932 году взяла название «Ред Уингз». Наследие франшизы тесно связано с городом, который она считает своим домом, и с гордостью почитается поколениями преданных болельщиков», — сказано в сообщении клуба.

В презентации формы поучаствовал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «красных крыльев» Владимир Константинов.

