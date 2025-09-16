Скидки
Словацкий защитник «Адмирала»: КХЛ — сильнейшая лига в Европе

Комментарии

Словацкий защитник «Адмирала» Марио Грман оценил уровень игроков в Континентальной хоккейной лиге.

«Мы видим, какие сильные легионеры приезжают в лигу. Думаю, это влияет на популяризацию. Комтуа, Спронг — хоккеисты уровня НХЛ. Много ребят из Американской хоккейной лиги выступают здесь. Это здорово, потому что каждый привносит что-то своё. У всех разные стили, и на это интересно смотреть болельщикам. Стало больше канадских тренеров. Всё это показывает, что КХЛ — сильнейшая лига в Европе и вторая в мире», — заявил Грман.

Ранее Марио Грман высказался, как переносит длительные перелёты, и рассказал, что что его удивило во Владивостоке.

