Сидни Кросби высказался о возможном уходе Евгения Малкина из «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о возможном уходе форварда Евгения Малкина из клуба по окончании контракта. Напомним, у российского нападающего остался последний год по соглашению.

«Это не то, что мы обсуждали заранее. Я не видел его всё лето. Приятно немного пообщаться, но мы не обсуждали контракт. Его последний подписанный контракт был согласован в последнюю минуту. В том году мы не особо много говорили об этом. То же самое и с Крисом Летангом», — приводит слова Кросби The Athletic.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.