Сегодня, 16 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 сентября 2025 года (время московское):

18:00. «Лада» — «Локомотив»;

19:00. «Северсталь» — «Металлург»;

19:30. ЦСКА — «Спартак»;

19:30. «Сочи» — «Торпедо».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.