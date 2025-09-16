Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Его навыки поражают». Тренер «Айлендерс» Руа поделился ожиданиями от игры Шабанова

«Его навыки поражают». Тренер «Айлендерс» Руа поделился ожиданиями от игры Шабанова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа поделился ожиданиями от игры российского форварда Максима Шабанова в его дебютном сезоне.

— Что вы можете сказать о том, что увидели от Шефера и Шабанова в тренировочном лагере?
— Я был очень впечатлён ими обоими, их зрелостью, которую они продемонстрировали, а также навыками Шабанова. Я уверен, они вас поразили. Нам любопытно увидеть следующий шаг, мы хотим понять, чего он добьётся в большом клубе с большими парнями. Это могло бы сказать нам о многом, — приводит слова Руа аккаунт Isles Rumor в социальной сети Х.

Шабанов стал игроком «Айлендерс» в июле этого года. В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 67 (23+44) очков в составе «Трактора». В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков.

Материалы по теме
Главный тренер фарм-клуба «Айлендерс» рассказал, чем его впечатлил Максим Шабанов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android