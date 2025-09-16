«Его навыки поражают». Тренер «Айлендерс» Руа поделился ожиданиями от игры Шабанова

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа поделился ожиданиями от игры российского форварда Максима Шабанова в его дебютном сезоне.

— Что вы можете сказать о том, что увидели от Шефера и Шабанова в тренировочном лагере?

— Я был очень впечатлён ими обоими, их зрелостью, которую они продемонстрировали, а также навыками Шабанова. Я уверен, они вас поразили. Нам любопытно увидеть следующий шаг, мы хотим понять, чего он добьётся в большом клубе с большими парнями. Это могло бы сказать нам о многом, — приводит слова Руа аккаунт Isles Rumor в социальной сети Х.

Шабанов стал игроком «Айлендерс» в июле этого года. В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 67 (23+44) очков в составе «Трактора». В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков.