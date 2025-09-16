Агент Галлана объяснил, почему контракт тренера с «Шанхаем» подписан на два года

Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков объяснил, почему контракт канадского специалиста с китайским клубом подписан на два года.

– Почему контракт Жерара Галлана с «Шанхаем» подписан на два года?

– Мне кажется, это оптимальная длина контракта. Новая команда. За один год можно не всё сделать, что хотелось бы. Два года – оптимальный срок, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Шанхайские Драконы» на старте сезона одержали две победы над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), а также потерпели два поражения от «Адмирала» (3:4 Б) и «Амура» (4:5).

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Рябчиковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.