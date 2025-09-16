Агент Галлана рассказал, при каком условии тренер может уехать из «Шанхая» в НХЛ

Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков назвал условие, при котором канадский специалист может уехать из китайского клуба в Национальную хоккейную лигу.

– Может ли он уехать в случае предложения из НХЛ?

– Только в межсезонье. Нынешний сезон он точно отработает полностью, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Жерар Галлан возглавил «Шанхайских Драконов» 13 августа 2025 года. Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В Национальной хоккейной лиге Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».