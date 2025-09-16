Агент Галлана ответил на вопрос, мог ли тренер возглавить другой клуб КХЛ

Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков ответил на вопрос, мог ли специалист возглавить другой клуб Континентальной хоккейной лиги.
– Мог ли Жерар оказаться в другом клубе КХЛ?
– На момент начала переговоров с «Шанхаем» места в остальных клубах уже были заняты, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
«Шанхайские Драконы» на старте сезона одержали две победы над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), а также потерпели два поражения от «Адмирала» (3:4 Б) и «Амура» (4:5). Жерар Галлан возглавил «Шанхайских Драконов» 13 августа 2025 года.