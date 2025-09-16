Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Галлана ответил на вопрос, мог ли тренер возглавить другой клуб КХЛ

Агент Галлана ответил на вопрос, мог ли тренер возглавить другой клуб КХЛ
Комментарии

Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков ответил на вопрос, мог ли специалист возглавить другой клуб Континентальной хоккейной лиги.

– Мог ли Жерар оказаться в другом клубе КХЛ?
– На момент начала переговоров с «Шанхаем» места в остальных клубах уже были заняты, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Шанхайские Драконы» на старте сезона одержали две победы над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), а также потерпели два поражения от «Адмирала» (3:4 Б) и «Амура» (4:5). Жерар Галлан возглавил «Шанхайских Драконов» 13 августа 2025 года.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Рябчиковым читайте на «Чемпионате»:
«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана
Эксклюзив
«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android