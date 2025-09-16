Агент Галлана: уверен, Жерар ещё не сказал последнего слова в НХЛ

Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков заявил, что канадский специалист ещё сумеет поработать в НХЛ.

– Как оцените приход Жерара Галлана в «Шанхай» для лиги?

– Думаю, она идёт на пользу обеим сторонам. Для КХЛ это значимое имя. Для Жерара – интересный рабочий вызов. Этот тренер должен пользоваться определённым спросом и в НХЛ. Уверен, что Жерар там ещё не сказал своего последнего слова. Лиге такое должно быть интересно в первую очередь. Приезд такого большого тренера однозначно популяризирует КХЛ, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.