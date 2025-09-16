Агент Галлана рассказал, поедет ли тренер работать с «Шанхаем» в Китай

Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков рассказал, поедет ли специалист работать с командой в Китай.

– Планирует ли Жерар тренировать «Шанхай» и в Китае?

– Когда мы подписывали контракт, местоположением клуба был Санкт-Петербург. Не думаю, что в случае переезда в Китай что-то для нас изменится, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых заявил, что команда рассчитывает переехать в Китай в течение двух лет. «Шанхайские Драконы» на старте сезона одержали две победы над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), а также потерпели два поражения от «Адмирала» (3:4 Б) и «Амура» (4:5).