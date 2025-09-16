Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Галлана рассказал, поедет ли тренер работать с «Шанхаем» в Китай

Агент Галлана рассказал, поедет ли тренер работать с «Шанхаем» в Китай
Комментарии

Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков рассказал, поедет ли специалист работать с командой в Китай.

– Планирует ли Жерар тренировать «Шанхай» и в Китае?
– Когда мы подписывали контракт, местоположением клуба был Санкт-Петербург. Не думаю, что в случае переезда в Китай что-то для нас изменится, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых заявил, что команда рассчитывает переехать в Китай в течение двух лет. «Шанхайские Драконы» на старте сезона одержали две победы над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), а также потерпели два поражения от «Адмирала» (3:4 Б) и «Амура» (4:5).

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Рябчиковым читайте на «Чемпионате»:
«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана
Эксклюзив
«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android