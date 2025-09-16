Скидки
Агент Галлана объяснил, почему тренер выбрал предложение «Шанхая», а не европейских клубов

Агент Галлана объяснил, почему тренер выбрал предложение «Шанхая», а не европейских клубов
Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков объяснил, почему канадский специалист выбрал предложение китайского, а не европейских клубов.

– Были ли предложения из других лиг?
– Знаю, что были предложения из Европы.

– Получается, «Шанхаю» пришлось вести борьбу за Галлана?
– Да, безусловно. Предложение было неплохим, но важным фактором было то, что КХЛ является второй по силе лигой в мире. Жерар видел, что здесь работают североамериканские специалисты, это тоже сыграло свою роль, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана
«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана
