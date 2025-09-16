Скидки
Кросби удивился словам своего агента, который допустил уход Сидни из «Питтсбурга»

Кросби удивился словам своего агента, который допустил уход Сидни из «Питтсбурга»
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби удивился словам своего агента Пэта Бриссона, который допустил уход канадского форварда из-за неудовлетворительных результатов «пингвинов» в последние годы.

«Да, это удивило. Думаю, Пэт понимает, как много я в это вложил, как сильно я люблю [организацию], как сильно хочу попасть в плей-офф. Были ли эти цитаты приняты за правду, или в них был заложен другой смысл, я не знаю [предыстории]. Мы с Пэтом не разговаривали до того, как он заявил такое. Я знаю, что он понимает, как тяжело проигрывать», — приводит слова Кросби The Athletic.

38-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей, в которых набрал 91 (33+58) очко. Его команда не смогла выйти в плей-офф третий сезон кряду.

Агент Кросби прокомментировал слухи о вероятном обмене форварда из «Питтсбурга»
