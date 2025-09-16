Кросби удивился словам своего агента, который допустил уход Сидни из «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби удивился словам своего агента Пэта Бриссона, который допустил уход канадского форварда из-за неудовлетворительных результатов «пингвинов» в последние годы.

«Да, это удивило. Думаю, Пэт понимает, как много я в это вложил, как сильно я люблю [организацию], как сильно хочу попасть в плей-офф. Были ли эти цитаты приняты за правду, или в них был заложен другой смысл, я не знаю [предыстории]. Мы с Пэтом не разговаривали до того, как он заявил такое. Я знаю, что он понимает, как тяжело проигрывать», — приводит слова Кросби The Athletic.

38-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей, в которых набрал 91 (33+58) очко. Его команда не смогла выйти в плей-офф третий сезон кряду.