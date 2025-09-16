Скидки
Лада — Локомотив: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Лада — Локомотив: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 16 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Локомотив
Ярославль
Матч «Лада» — «Локомотив» 16 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Лада» на старте сезона сыграла три игры, в которых записала на свой счёт два очка. Тольяттинский клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с пять баллами после четырёх игр располагается на седьмом месте в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
«Мы не показываем то, что должны». Хартли оценил поражение «Локомотива» от «Нефтехимика»
