«Лада» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск.

«Лада» на старте сезона сыграла три игры, в которых записала на свой счёт два очка. Тольяттинский клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с пять баллами после четырёх игр располагается на седьмом месте в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.