ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 16 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между ЦСКА и «Спартаком». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

У ЦСКА после четырёх матчей на старте сезона КХЛ в активе шесть очков, он занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с тремя очками после четырёх встреч располагается на девятом месте таблицы Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.