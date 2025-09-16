Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между ЦСКА и «Спартаком». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У ЦСКА после четырёх матчей на старте сезона КХЛ в активе шесть очков, он занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с тремя очками после четырёх встреч располагается на девятом месте таблицы Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Алексей Жамнов прокомментировал третье подряд поражение «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android