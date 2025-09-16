Скидки
Земчёнок — о СКА без Ротенберга: команда играет в более комбинационный хоккей

Комментарии

Бывший защитник СКА Артём Земчёнок, ныне выступающий за «Ладу», рассказал об изменениях в игре армейского клуба после ухода Романа Ротенберга.

«Сейчас СКА стал играть больше с шайбой, лишний раз не бросают. При Ротенберге старались быстрее завести шайбу в зону, а там уже навал, броски и более силовая борьба. Сейчас команда играет в более комбинационный хоккей. Надо постоянно крутить головой», – приводит слова Земчёнка Metaratings.

В составе петербургской команды Артём провёл в прошлом сезоне 30 матчей в КХЛ и отметился пятью голевыми передачами. Всего Земчёнок сыграл в КХЛ 595 матчей и набрал 137 (26+111) очков при показателе полезности «+106».

