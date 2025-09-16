Американский защитник Фэрренс пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за травмы
Американский защитник Дэвид Фэрренс пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за травмы, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
«Дэвид Фэрренс не поможет «Сибири» в ближайших матчах после повреждения, полученного во вчерашней игре с «Адмиралом». Пожелаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении команды.
26-летний игрок обороны провёл около 18 минут в гостевой встрече с «Адмиралом» (0:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Олсон (Тимашов, Солянников) – 16:28 (5x4) 2:0 Муранов (Дарьин) – 51:10 (5x5)
Всего в новом сезоне КХЛ Фэрренс сыграл две матча без набранных очков. Прошлый сезон Фэрренс провёл в финской лиге, сыграв за команду «KooKoo» 57 матчей, забив два гола, отдав 35 голевых передач при показателе полезности «+26».
