Американский защитник Фэрренс пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за травмы

Американский защитник Дэвид Фэрренс пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за травмы, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Дэвид Фэрренс не поможет «Сибири» в ближайших матчах после повреждения, полученного во вчерашней игре с «Адмиралом». Пожелаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении команды.

26-летний игрок обороны провёл около 18 минут в гостевой встрече с «Адмиралом» (0:2).

Всего в новом сезоне КХЛ Фэрренс сыграл две матча без набранных очков. Прошлый сезон Фэрренс провёл в финской лиге, сыграв за команду «KooKoo» 57 матчей, забив два гола, отдав 35 голевых передач при показателе полезности «+26».