Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский защитник Фэрренс пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за травмы

Американский защитник Фэрренс пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за травмы
Комментарии

Американский защитник Дэвид Фэрренс пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за травмы, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Дэвид Фэрренс не поможет «Сибири» в ближайших матчах после повреждения, полученного во вчерашней игре с «Адмиралом». Пожелаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении команды.

26-летний игрок обороны провёл около 18 минут в гостевой встрече с «Адмиралом» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Олсон (Тимашов, Солянников) – 16:28 (5x4)     2:0 Муранов (Дарьин) – 51:10 (5x5)    

Всего в новом сезоне КХЛ Фэрренс сыграл две матча без набранных очков. Прошлый сезон Фэрренс провёл в финской лиге, сыграв за команду «KooKoo» 57 матчей, забив два гола, отдав 35 голевых передач при показателе полезности «+26».

Материалы по теме
Видео
«Адмирал» одержал победу над «Сибирью» во Владивостоке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android