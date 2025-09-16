Хайруллин рассказал, как не приехал в расположение «Нефтехимика» из ВХЛ из-за непогоды

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал, как в начале своей карьеры не смог приехать в расположение «Нефтехимика» из ВХЛ из-за непогоды, и оценил вклад тренера Андрея Назарова в своё развитие как хоккеиста.

«Время крутых историй. Расскажу, как меня вызывали из ВХЛ в КХЛ.

Я в Орске, играю в ВХЛ. Меня должны были отправить в команду КХЛ, а взамен на моё место приезжал другой парень. День игры, сижу, жду, весь в предвкушении. В это время погода на улице была просто ужасная. Зима, снег всё заметает. В общем, час проходит, два, три. Ничего не меняется. Оказывается, перекрыли трассу. На улице буря. Ни приехать, ни уехать. Тут уже ко мне подходят, говорят, что сегодня никуда не поеду. Раз остался, надо сыграть.

Выхожу на матч. Сам думаю: блин, неужели так и не сыграю в КХЛ… Сыграл все 60 минут и после игры отъезд. Сажусь в автобус, выезжаем из города и в ночь встаём на трассе. Снова всё перекрыто. Стояли почти всю ночь. Сам про себя думаю: да что ж такое, как будто реально не доеду до основной команды.

В итоге мы приехали под утро. Я сразу с автобуса бегом на тренировку основной команды. Сыграли матч в вышке, встали на трассе, кое-как доехали и сразу на лёд. А форма у меня вся ледяная, в снегу. Как её надевал – отдельная история. Целое испытание.

В итоге кое-как надел и вышел тренироваться. Очень старался себя проявить. Такая возможность выпала. Андрей Викторович Назаров после этой тренировки дал несколько шансов, стал доверять, и я закрепился в КХЛ. Вот такой путь я преодолел для того, чтобы закрепиться в лиге. Если честно, эта дорога тянулась будто вечность», — написал Хайруллин в своём телеграм-канале.