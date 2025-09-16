Форвард «Барыса» Тайс Томпсон переведён в список травмированных

По ходу матча с минским «Динамо» повреждение получил Тайс Томпсон. Нападающий переведён в список травмированных и пропустит ближайшие встречи «Барыса». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

В сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги 26-летний Томпсон сыграл три игры, в которых забросил одну шайбу.

«Барыс» с шестью очками после четырёх матчей занимает третье место в таблице Востока.

В минувшем сезоне Тайс защищал цвета «Бриджпорта», за 65 матчей он заработал 21 (8+13) очко. В НХЛ на его счету за «Дэвилз» 11 матчей, где форвард отдал одну результативную передачу. Отметим, что Тайс является братом нападающего «Баффало Сэйбрз» Тейджа Томпсона.