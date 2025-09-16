Выбранный «Коламбусом» под 20-м номером Андреянов рассказал, как изменил его жизнь драфт

Вратарь «Звезды» Пётр Андреянов, выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под 20-м номером, рассказал, как изменил его жизнь драфт НХЛ.

– С вратарями первой команды ЦСКА общались? Что-то подсказали вам?

– Конечно, общались. С Димой Гамзиным давно общаемся, хорошо знакомы. Со Спенсером Мартином только сейчас познакомились. Хороший мужчина. Получаем кайф, находясь с ним в раздевалке.

– Почувствовали, что стали более известным после драфта?

– Не сказал бы. Драфт прошёл, всё забыли. Новый день, новые вызовы, – сказал Андреянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в начале июля 2025 года ЦСКА продлил контракт с 18-летним голкипером до конца сезона-2029/2030.