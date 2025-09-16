Скидки
Вратарь системы ЦСКА Андреянов поделился опытом общения с Игорем Никитиным

Вратарь «Звезды» Пётр Андреянов рассказал про общение с главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным.

– Летом вы тренировались с основной командой. Ощутили изменения в коллективе с новым тренерским штабом?
– Конечно. Дисциплина стала ещё выше, много требований к молодым игрокам, нужно быть первым везде и всегда, показывать себя на льду, доказывать, что ты можешь. И просто получать удовольствие от игры.

– С Никитиным у вас уже был разговор один на один? Он что-то пожелал вам?
– Пожелал удачи и сказал работать. С работой всё придёт, – сказал Андреянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

