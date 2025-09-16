Вратарь системы ЦСКА Андреянов рассказал об адаптации к ВХЛ

Вратарь «Звезды» Пётр Андреянов рассказал об адаптации к игре во Всероссийской хоккейной лиге.
– Насколько вы довольны собой по итогам матча с «Барсом»? Не было сожаления, что немного не хватило до «сухой» игры?
– Какие сожаления, если два очка забрали? Главное – победа.
– К ВХЛ уже адаптировались? Лига отличается от МХЛ?
– Разумеется. Другая игра совсем, скорости другие. Броски посильнее, ребята помастеровитее. Надо привыкать, уже потихонечку начинаю.
– В этом сезоне больше видите себя в ВХЛ? Что говорят в руководстве ЦСКА, в МХЛ не вернётесь?
– Тут не мне решать, это решение руководства, тренеров. Моя задача – просто играть в хоккей.
– И всё же вам интереснее играть в «вышке» или в молодёжке?
– Для меня интереснее побеждать. Главное — успех команды, – сказал Андреянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.