Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь системы ЦСКА Андреянов рассказал об адаптации к ВХЛ

Вратарь системы ЦСКА Андреянов рассказал об адаптации к ВХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Звезды» Пётр Андреянов рассказал об адаптации к игре во Всероссийской хоккейной лиге.

– Насколько вы довольны собой по итогам матча с «Барсом»? Не было сожаления, что немного не хватило до «сухой» игры?
– Какие сожаления, если два очка забрали? Главное – победа.

– К ВХЛ уже адаптировались? Лига отличается от МХЛ?
– Разумеется. Другая игра совсем, скорости другие. Броски посильнее, ребята помастеровитее. Надо привыкать, уже потихонечку начинаю.

– В этом сезоне больше видите себя в ВХЛ? Что говорят в руководстве ЦСКА, в МХЛ не вернётесь?
– Тут не мне решать, это решение руководства, тренеров. Моя задача – просто играть в хоккей.

– И всё же вам интереснее играть в «вышке» или в молодёжке?
– Для меня интереснее побеждать. Главное — успех команды, – сказал Андреянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android