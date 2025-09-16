Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина: «Локомотив» стартовал не совсем по-чемпионски

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина: «Локомотив» стартовал не совсем по-чемпионски
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов оценил старт «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Что удивило на старте регулярного чемпионата?
— Больших сенсаций не вижу. Тот же «Локомотив» стартовал не совсем по-чемпионски. Ведя в счёте, проиграл два последних матча. Но это вполне понятная история: тренерский штаб Боба Хартли перестраивает стиль игры команды, это бросается в глаза, и на это нужно время. Плюс после чемпионского сезона всегда не просто сразу включиться, это психология, и это мы не раз проходили, — цитирует Якубова Russia-Hockey.

Матч «Лада» — «Локомотив» 16 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
«Мы не показываем то, что должны». Хартли оценил поражение «Локомотива» от «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android