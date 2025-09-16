Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина: «Локомотив» стартовал не совсем по-чемпионски

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов оценил старт «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Что удивило на старте регулярного чемпионата?

— Больших сенсаций не вижу. Тот же «Локомотив» стартовал не совсем по-чемпионски. Ведя в счёте, проиграл два последних матча. Но это вполне понятная история: тренерский штаб Боба Хартли перестраивает стиль игры команды, это бросается в глаза, и на это нужно время. Плюс после чемпионского сезона всегда не просто сразу включиться, это психология, и это мы не раз проходили, — цитирует Якубова Russia-Hockey.