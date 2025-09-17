Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил Александра Овечкина с 40-летием

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

«От всей души поздравляю Александра Овечкина с 40-летием! Cвой день рождения он встречает, готовясь к старту нового сезона. Один этот факт показывает, как уникален сегодняшний именинник. В хоккее очень немногие способны играть до 40. А Александр не просто играет, но ещё и бьёт главные мировые рекорды!

Овечкин уже давно — Легенда с большой буквы. Он очень много сделал для нашей страны, для отечественного и всего мирового хоккея. Александр — лицо нашего хоккея и всего нашего спорта, человек, которым гордится Россия. Его отношение к сборной всегда было образцовым, он готов мчаться в команду по первому зову и защищать честь России, быть капитаном и душой команды. Он — трёхкратный чемпион мира. Он забил 45 шайб в свитере сборной — в том числе важнейшие голы, такие как финнам в финале ЧМ-2014, американцам в полуфинале годом позже.

И, конечно, Александр — не только большой спортсмен, но и человек с большой, открытой душой. Не просто добивается невероятных успехов — он ещё и на личном примере учит молодёжь. Учит любви к хоккею, профессионализму, уважению к партнёрам и болельщикам и, конечно, патриотизму. У нас прекрасные отношения, я искренне болею за него и всегда желаю ему удачи. Вот и сегодня пожелаю получать удовольствие от жизни и от хоккея, крепкого здоровья, удачи и новых побед!» — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.