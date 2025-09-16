Капитан СКА Плотников: Ларионов сразу дал понять — он хочет, чтобы мы были как одна семья

Капитан СКА Сергей Плотников рассказал об атмосфере в команде с приходом главного тренера Игоря Ларионова.

«Главный тренер сразу дал понять – он хочет, чтобы мы были как одна семья. Больше общались друг с другом, разговаривали. Чтобы потом было больше командной «химии» на льду во время матчей. И нестандартных решений. Кстати, во время сборов все вместе, включая персонал, с семьями сходили на командный ужин. Посидели, пообщались. Всё прошло позитивно», — приводит слова Плотникова сайт СКА.

СКА после четырёх матчей на старте сезона Континентальной хоккейной лиги имеет в активе пять очков и занимает четвёртое место в таблице Запада.