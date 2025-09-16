Скидки
Изменено время начала трёх домашних матчей «Барыса»

Пресс-служба «Барыса» сообщила, что для организации прямой трансляции на телевизионных каналах КХЛ ТВ и на федеральном канале «Матч ТВ» Континентальной хоккейной лигой принято решение о переносе времени начала следующих домашних матчей казахстанского клуба:

«Барыс»– «Локомотив» (1 октября 2025 года) с 17:30 на 17:00 мск;
«Барыс» – «Торпедо» (12 октября 2025 года) с 15:00 на 14:30 мск;
«Барыс» – «Сибирь» (14 октября 2025 года) с 17:30 на 17:00 мск.

«Барыс» с шестью очками после четырёх матчей занимает третье место в таблице Востока.

Ранее стало известно, что по ходу матча с минским «Динамо» повреждение получил форвард «Барыса» Тайс Томпсон.

