«Мы здесь не для того, чтобы развивать игроков». Ги Буше — о времени Гуляева на льду
Главный тренер «Авангард» Ги Буше после победы над минским «Динамо» (5:4 Б) в домашнем матче ответил на вопрос об уменьшении игрового времени у защитника омского клуба Михаила Гуляева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Шарипзянов (Окулов, Блажиевский) – 02:45 (5x5) 1:1 Энас (Пинчук, Галиев) – 17:57 (5x3) 2:1 Потуральски (Волков, Якупов) – 22:19 (5x5) 3:1 Якупов (Лажуа, Фьоре) – 34:26 (5x4) 3:2 Лимож (Хэмилтон, Мелош) – 45:42 (5x5) 3:3 Бориков (Мороз) – 45:57 (5x5) 4:3 Мартынов (Фьоре, Блажиевский) – 47:38 (5x5) 4:4 Лимож (Энас, Диц) – 51:53 (5x5) 5:4 Прохоркин – 65:00
— Михаил Гуляев стал получать меньше игрового времени. Может ли это как-то сказаться на его развитии?
— Здесь вопрос не в его прогрессе, здесь просто вопрос в количестве классных и качественных игроков, защитников в этом случае. Да, у него был не лучший третий период. Но тем не менее я вам неоднократно говорил, что мы здесь не для того, чтобы развивать игроков, мы здесь для того, чтобы побеждать. Возможно, в каких-то командах ситуация обстоит иначе, но у нас культура такова, что ты заслужил, то и получил, — цитирует Буше сайт «Авангарда».
