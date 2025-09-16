«Мы здесь не для того, чтобы развивать игроков». Ги Буше — о времени Гуляева на льду

Главный тренер «Авангард» Ги Буше после победы над минским «Динамо» (5:4 Б) в домашнем матче ответил на вопрос об уменьшении игрового времени у защитника омского клуба Михаила Гуляева.

— Михаил Гуляев стал получать меньше игрового времени. Может ли это как-то сказаться на его развитии?

— Здесь вопрос не в его прогрессе, здесь просто вопрос в количестве классных и качественных игроков, защитников в этом случае. Да, у него был не лучший третий период. Но тем не менее я вам неоднократно говорил, что мы здесь не для того, чтобы развивать игроков, мы здесь для того, чтобы побеждать. Возможно, в каких-то командах ситуация обстоит иначе, но у нас культура такова, что ты заслужил, то и получил, — цитирует Буше сайт «Авангарда».