Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якушев — об Овечкине: если захочет играть ещё 10 лет, ему обязательно предложат контракт

Якушев — об Овечкине: если захочет играть ещё 10 лет, ему обязательно предложат контракт
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр вправе самостоятельно распоряжаться своей судьбой — он это заслужил. Всё будет зависеть от его решений: если захочет играть ещё 10 лет, ему обязательно предложат контракт. Его любят и ценят не только в клубе, но и во всей НХЛ», — приводит слова Якушева «РИА Новости Спорт».

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.

Материалы по теме
Фото
Овечкин представил третий комплект формы «Вашингтона» на сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android