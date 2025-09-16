Якушев — об Овечкине: если захочет играть ещё 10 лет, ему обязательно предложат контракт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр вправе самостоятельно распоряжаться своей судьбой — он это заслужил. Всё будет зависеть от его решений: если захочет играть ещё 10 лет, ему обязательно предложат контракт. Его любят и ценят не только в клубе, но и во всей НХЛ», — приводит слова Якушева «РИА Новости Спорт».

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.