Плющев — о «Динамо»: руководители клуба могут задуматься о дальнейшей работе Кудашова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачном старте московского «Динамо» в новом сезоне КХЛ. Бело-голубые потерпели четыре поражения в пяти матчах.

«Старт у «Динамо» неудачный. В любом случае навевает на мысли, что руководители клуба могут задуматься о дальнейшей работе Кудашова. Я не спешил бы с выводами. Те проблемы, которые в «Динамо», не решаются просто главным тренером. Руководитель клуба говорит о контрактах игроков, что это ничего особенного, просто бизнес. Если это просто бизнес – получай те результаты, которые имеешь.

Ротенберг в «Динамо»? Не хочу комментировать домыслы, я же не на площади трёх вокзалов», — приводит слова Плющева «Советский спорт».