Хоккей

Плющев — о «Динамо»: руководители клуба могут задуматься о дальнейшей работе Кудашова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачном старте московского «Динамо» в новом сезоне КХЛ. Бело-голубые потерпели четыре поражения в пяти матчах.

0:1 Комтуа (Классон, Мамин) – 00:40 (5x5)     1:1 Шайхмедденов (Омирбеков, Савицкий) – 24:29 (5x4)     2:1 Колесников (Уолш, Веккионе) – 37:24 (5x3)     2:2 Гусев (Броссо) – 47:00 (5x5)     3:2 Веккионе (Галимов, Уолш) – 50:38 (5x3)     4:2 Омирбеков (Веккионе) – 56:00 (5x5)     5:2 Веккионе (Бреус, Шутов) – 58:33 (en)    

«Старт у «Динамо» неудачный. В любом случае навевает на мысли, что руководители клуба могут задуматься о дальнейшей работе Кудашова. Я не спешил бы с выводами. Те проблемы, которые в «Динамо», не решаются просто главным тренером. Руководитель клуба говорит о контрактах игроков, что это ничего особенного, просто бизнес. Если это просто бизнес – получай те результаты, которые имеешь.

Ротенберг в «Динамо»? Не хочу комментировать домыслы, я же не на площади трёх вокзалов», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

