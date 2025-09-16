Умер бывший вице-президент Федерации хоккея России Леонид Михно

На 79-м году жизни скончался Леонид Михно – заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Леонид Владимирович оставил яркий след в истории российского спорта и образования. На протяжении десятилетий его жизнь была связана с хоккеем, развитием которого он активно занимался с 1980-х годов. Он создал ассоциацию ветеранов хоккея и спортивный клуб «Тройка», был генеральным директором ЗАО «СКА-Хоккей», вице-президентом ФХР, президентом Северо-Западной межрегиональной федерации хоккея и генеральным менеджером сборных команд России.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Владимировича», — сказано в сообщении ФХР.