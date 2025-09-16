Буцаев — о «Торпедо»: единственные ребята, которые заставляют обратить на себя внимание

Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от старта нового сезона КХЛ.

«Не скажу, что кто-то удивляет. Просто те команды, которые мы привыкли видеть в лидерах, пока не показывают той игры, которую от них ждут. Но и четыре-пять туров — это не тот срок, чтобы делать какие-то глубокие, глобальные выводы. В каждой команде есть объективные причины, которые мешают им выйти на свой уровень. Так что говорить, что кто-то удивил, я бы не стал.

Однако много сейчас говорят о нижегородском «Торпедо», которое идёт без поражений. Это достойный результат, хороший старт для команды. Это, наверное, единственные ребята, которые заставляют обратить на себя внимание», — цитирует Буцаева Vprognoze.