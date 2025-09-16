Трёхкратный чемпион мира: не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова на фоне неудачного старта бело-голубых в сезоне. Команда потерпела четыре поражения в пяти матчах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Классон, Мамин) – 00:40 (5x5) 1:1 Шайхмедденов (Омирбеков, Савицкий) – 24:29 (5x4) 2:1 Колесников (Уолш, Веккионе) – 37:24 (5x3) 2:2 Гусев (Броссо) – 47:00 (5x5) 3:2 Веккионе (Галимов, Уолш) – 50:38 (5x3) 4:2 Омирбеков (Веккионе) – 56:00 (5x5) 5:2 Веккионе (Бреус, Шутов) – 58:33 (en)
«Я не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова. У него есть контракт, дайте ему работать. Руководителям «Динамо» виднее. В прошлом году было то же самое, и Алексей Николаевич решил проблему ребят. Сейчас надо просто потерпеть. Любые смены тренера – не очень хорошо. Каждая команда по-своему проводила межсезонье, соответственно, каждый по-разному входит в сезон», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».
