Трёхкратный чемпион мира: не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова на фоне неудачного старта бело-голубых в сезоне. Команда потерпела четыре поражения в пяти матчах.

«Я не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова. У него есть контракт, дайте ему работать. Руководителям «Динамо» виднее. В прошлом году было то же самое, и Алексей Николаевич решил проблему ребят. Сейчас надо просто потерпеть. Любые смены тренера – не очень хорошо. Каждая команда по-своему проводила межсезонье, соответственно, каждый по-разному входит в сезон», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».