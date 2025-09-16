Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира: не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова

Трёхкратный чемпион мира: не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова на фоне неудачного старта бело-голубых в сезоне. Команда потерпела четыре поражения в пяти матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Классон, Мамин) – 00:40 (5x5)     1:1 Шайхмедденов (Омирбеков, Савицкий) – 24:29 (5x4)     2:1 Колесников (Уолш, Веккионе) – 37:24 (5x3)     2:2 Гусев (Броссо) – 47:00 (5x5)     3:2 Веккионе (Галимов, Уолш) – 50:38 (5x3)     4:2 Омирбеков (Веккионе) – 56:00 (5x5)     5:2 Веккионе (Бреус, Шутов) – 58:33 (en)    

«Я не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова. У него есть контракт, дайте ему работать. Руководителям «Динамо» виднее. В прошлом году было то же самое, и Алексей Николаевич решил проблему ребят. Сейчас надо просто потерпеть. Любые смены тренера – не очень хорошо. Каждая команда по-своему проводила межсезонье, соответственно, каждый по-разному входит в сезон», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Материалы по теме
Плющев — о «Динамо»: руководители клуба могут задуматься о дальнейшей работе Кудашова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android