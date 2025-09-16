«Болельщики «Монреаля» должны быть в восторге от него». Конюшков — о Демидове

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков высоко оценил трудолюбие форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. Отметим, что Конюшков был выбран канадским клубом в четвёртом раунде драфта НХЛ 2023 года.

«У нас было несколько дней тренировок [в Монреале]. Там был и Иван Демидов — он просто невероятен. Честно говоря, я уже устал листать соцсети (смеётся), потому что там только его лучшие моменты, как он обыгрывает защитников одного за другим.

Он настоящий трудяга. Пока я был в Монреале, он тренировался по собственному графику. Он катался дважды в день, а в перерывах ходил в зал. За два месяца до открытия лагеря он уже тренировался с такой интенсивностью. Это нелегко, так что вся его заслуга в этом. Болельщики «Монреаля» должны быть в восторге от него», — цитирует Конюшкова RG.