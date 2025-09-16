«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил имя нового капитана команды, им стал нападающий Джей Ти Миллер. Американский хоккеист оказался 29-м капитаном в истории клуба.

«Мы рады объявить Джей Ти Миллера новым капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс». С момента своего прихода в прошлом сезоне Джей Ти сразу же стал лидером нашей команды и примером того, как мы хотим себя вести как на льду, так и за его пределами. Поздравляем Джея Ти и всю его семью с невероятно значимым достижением. Мы уверены, что он продолжит представлять нашу организацию с достоинством, преданностью делу и честностью», — цитирует президента и генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Друри пресс-служба клуба.

Миллер ранее уже выступал за «Рейнджерс» – с 2013 по 2018 год. По ходу прошлого сезона клуб выменял нападающего у «Ванкувер Кэнакс».