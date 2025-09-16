Московское «Динамо» объявило об измении в тренерском штабе хоккейной команды

Московское «Динамо» объявило об измении в тренерском штабе команды. Тренер Ильнур Гизатуллин покинул клуб, а на его место в команду вернулся Вячеслав Козлов, который ранее уже работал ассистентом Алексея Кудашова в «Динамо».

В июне Козлов покинул тренерский штаб бело-голубых и возглавил «Сочи». Но уже 19 июля южане уволили Козлова с поста главного тренера.

Перед стартом сезона-2021/2022 Козлов вошёл в тренерский штаб московского «Динамо» в качестве старшего тренера. За это время Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента в 2024 году и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ в 2025 году.

«Динамо» потерпело четыре поражения в пяти встречах на старте нового сезона-2025/2026 КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.