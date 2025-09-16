Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» объявило об измении в тренерском штабе хоккейной команды

Московское «Динамо» объявило об измении в тренерском штабе хоккейной команды
Комментарии

Московское «Динамо» объявило об измении в тренерском штабе команды. Тренер Ильнур Гизатуллин покинул клуб, а на его место в команду вернулся Вячеслав Козлов, который ранее уже работал ассистентом Алексея Кудашова в «Динамо».

В июне Козлов покинул тренерский штаб бело-голубых и возглавил «Сочи». Но уже 19 июля южане уволили Козлова с поста главного тренера.

Перед стартом сезона-2021/2022 Козлов вошёл в тренерский штаб московского «Динамо» в качестве старшего тренера. За это время Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента в 2024 году и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ в 2025 году.

«Динамо» потерпело четыре поражения в пяти встречах на старте нового сезона-2025/2026 КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Начало по плану. У «Динамо» 0 поводов для панических выводов, несмотря на провал старта
Начало по плану. У «Динамо» 0 поводов для панических выводов, несмотря на провал старта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android