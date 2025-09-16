«Лада» — «Локомотив»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 16 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск. Стали известны составы команд на игру.

Состав «Лады»:

Фото: ХК «Лада»

В состав «Локомотива» вернулись Артур Каюмов, Никита Кирьянов и Даниил Мисюль.

Фото: ХК «Локомотив»

«Лада» на старте сезона сыграла три матча, в которых записала на свой счёт два очка. Тольяттинский клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с пятью очками после четырёх игр располагается на седьмом месте в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.