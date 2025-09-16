В честь рекорда Овечкина по голам в Вашингтоне выпустили лимитированную серию хлопьев

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и сеть продуктовых магазинов Giant Food в округе Колумбия выпустили лимитированную серию хлопьев в честь достижения россиянина, ставшего лучшим снайпером НХЛ в истории. Кукурузные хлопья под названием «Великий хруст Ови» поступят в продажу во всех 163 магазинах Giant Food 19 сентября.

Фото: «Вашингтон»

«Я рад снова сотрудничать с Giant Food над этими новыми хлопьями. Надеюсь, они понравятся болельщикам и детям и они не забудут завтракать каждый день! Я также очень благодарен Giant Food за помощь в продвижении проекта и за то, что они побуждают болельщиков жертвовать в фонд V Foundation на борьбу с раком», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

6 апреля Овечкин забил свой 895-й гол в карьере, обойдя Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.