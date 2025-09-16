Скидки
«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Альбертом Яруллиным на новых условиях

«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Альбертом Яруллиным на новых условиях
Комментарии

«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Альбертом Яруллиным на новых условиях. Соглашение с игроком действует до 31 мая 2028 года. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал это решение клуба.

«Используя официально разрешённый инструмент КХЛ, мы обновили условия контракта, продлив срок его соглашения до 2028 года. Яруллин – не просто свой воспитанник, в «Ак Барсе» он играл со всеми великими хоккеистами, брал Кубок Гагарина, знает, что такое хоккей для республики и каким должен быть наш клуб. Альберт помогает «Ак Барсу» не только на льду, и мы рады, что в этих переговорах тоже нашли взаимопонимание», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

