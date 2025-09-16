Скидки
«Ак Барс» заключил двухлетний контракт с нападающим Владимиром Алистровым

«Ак Барс» заключил двухлетний контракт с нападающим Владимиром Алистровым
«Ак Барс» заключил двухлетний контракт с нападающим Владимиром Алистровым, сообщает пресс-служба клуба. Ранее форвард находился в казанском клубе на пробном контракте. Напомним, 2 сентября 2025 года форвард покинул СКА.

В текущем сезоне Алистров провёл за «Ак Барс» три встречи и отметился результативной передачей.

24-летний белорусский форвард в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алистров сыграл 266 встреч, в которых записал на свой счёт 99 (39+60) очков.

Ранее «Ак Барс» переподписал контракт с защитником Альбертом Яруллиным на новых условиях, что позволило вписать соглашение с Алистровым в потолок зарплат.

