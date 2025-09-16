Скидки
Нападающий «Спартака» Морозов сдал положительную допинг-пробу, он временно отстранён

Нападающий «Спартака» Морозов сдал положительную допинг-пробу, он временно отстранён
Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» заявил, что в пробе нападающего Ивана Морозова было обнаружено запрещённое вещество.

«Хоккейный клуб «Спартак» информирует, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещённое вещество. В соответствии с установленными регламентами спортсмен временно отстранён от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.

Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК «Спартак» и медицинского штаба команды. Хоккейный клуб «Спартак» последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Комментарии
