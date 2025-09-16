В «Динамо» оценили возвращение Вячеслава Козлова в тренерский штаб

Генеральный директор ХК «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал возвращение Вячеслава Козлова в тренерский штаб команды.

«Рады приветствовать Вячеслава Козлова в московском «Динамо»! Специалист с большим опытом и авторитетом снова будет работать на благо нашего любимого клуба. Высокий интеллект, хорошее знание английского языка, грамотная работа с легионерами и постановка игры в большинстве делают специалиста универсальным для большого количества задач внутри нашего тренерского штаба. Вячеслав Анатольевич прошёл долгий и мощный путь, завоевав по ходу своей игровой карьеры два Кубка Стэнли — многие игроки такому позавидуют. Мы рады возвращению старшего тренера — уверен, что вместе с ним мы достигнем больших высот!» — цитирует Сушко пресс-служба клуба.