В КХЛ отреагировали на информацию о положительной допинг-пробе Ивана Морозова

В КХЛ отреагировали на информацию о положительной допинг-пробе нападающего «Спартака» Ивана Морозова. Хоккеист временно отстранён от тренировок и матчей с командой.

«КХЛ не имеет права разглашать личные данные игроков, поступающие в рамках взаимодействия с РУСАДА. По состоянию на 16.09.2025 сообщаем, что Лига уведомлена о нахождении в допинг-пробе игрока «Спартака» запрещённой субстанции. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами Лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств отстранён от участия в Фонбет Чемпионате КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.