Источник: в допинг-пробе форварда «Спартака» Ивана Морозова нашли следы наркотика

В допинг-пробе форварда «Спартака» Ивана Морозова нашли следы кокаина, сообщило «РИА Новости». В соответствии с установленными регламентами спортсмен временно отстранён от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.

25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года. Ранее в лиге он играл за «Сочи» и петербургский СКА. Всего в КХЛ форвард провёл 254 матча и набрал 172 (64+108) очка при показателе полезности «+54».

Ранее положительные допинг-пробы в КХЛ также сдали Владислав Каменев (ЦСКА), Анатолий Голышев («Автомобилист») и Никита Седов (расторг контракт с ЦСКА).

