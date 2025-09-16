В матче «Лада» — «Локомотив» состоялась драка капитанов команд

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит встреча между местной «Ладой» и ярославским «Локомотивом». Идёт второй период — счёт 4:0 в пользу ярославского клуба.

В середине второго периода гости довели счёт до крупного 4:0, и капитан «Лады» Владислав Сёмин решил встряхнуть команду и подраться с капитаном «Локомотива» Александром Елесиным. Оба габаритных хоккеиста сбросили перчатки у борта и нанесли друг другу несколько ударов, после чего в драку вмешались судьи. Примечательно, что Сёмин получил двойной малый штраф, а Елесин – и вовсе лишь две минуты за грубость.

