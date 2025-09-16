В матче «Лада» — «Локомотив» состоялась драка капитанов команд
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит встреча между местной «Ладой» и ярославским «Локомотивом». Идёт второй период — счёт 4:0 в пользу ярославского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Перерыв
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Алексеев, Каюмов) – 14:05 (5x4) 0:2 Сурин (Иванов, Береглазов) – 20:21 (5x5) 0:3 Иванов – 20:42 (5x4) 0:4 Мисюль (Каюмов, А. Радулов) – 22:32 (5x5) 0:5 Полунин (Красковский, Берёзкин) – 38:06 (5x5)
В середине второго периода гости довели счёт до крупного 4:0, и капитан «Лады» Владислав Сёмин решил встряхнуть команду и подраться с капитаном «Локомотива» Александром Елесиным. Оба габаритных хоккеиста сбросили перчатки у борта и нанесли друг другу несколько ударов, после чего в драку вмешались судьи. Примечательно, что Сёмин получил двойной малый штраф, а Елесин – и вовсе лишь две минуты за грубость.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
